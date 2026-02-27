Освобождение: Направление главного удара (фильм, 1970) смотреть онлайн

Освобождение: Направление главного удара
1970, Освобождение: Направление главного удара
Драма, Мелодрама126 мин18+
Масштабная историческая киноэпопея Юрия Озерова «Освобождение» состоит из пяти фильмов.

Фильм третий - «Направление главного удара» посвящен операции «Багратион», в результате которой была полностью освобождена от фашистских войск Белоруссия, и войска Советской армии вышли к государственной границе...

Страна
СССР, Польша, Германия
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

