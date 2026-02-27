Освобождение: Направление главного удара (фильм, 1970) смотреть онлайн
1970, Освобождение: Направление главного удара
Драма, Мелодрама126 мин18+
О фильме
Масштабная историческая киноэпопея Юрия Озерова «Освобождение» состоит из пяти фильмов.
Фильм третий - «Направление главного удара» посвящен операции «Багратион», в результате которой была полностью освобождена от фашистских войск Белоруссия, и войска Советской армии вышли к государственной границе...
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ЮОРежиссёр
Юрий
Озеров
- МУАктёр
Михаил
Ульянов
- Актёр
Владлен
Давыдов
- ФДАктёр
Фриц
Диц
- БЗАктёр
Бухути
Закариадзе
- АШАктёр
Альфред
Штруве
- ЕБАктёр
Евгений
Буренков
- Актёр
Николай
Рыбников
- НОАктёр
Николай
Олялин
- ЛГАктриса
Лариса
Голубкина
- ВКАктёр
Валерий
Косенков
- БЗАктёр
Борис
Зайденберг
- ВКАктёр
Валерий
Карен
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- КПАктёр
Клеон
Протасов
- ВШАктёр
Василий
Шукшин
- ВЗАктёр
Владимир
Заманский
- СХАктёр
Сергей
Харченко
- ХГАктёр
Хорст
Гизе
- ГМАктёр
Герд
Михаэль Хеннеберг
- ХХАктёр
Ханньо
Хассе
- ПШАктёр
Петер
Штурм
- ХШАктёр
Х.
Шельцке
- ГШАктёр
Ганс-Эдгар
Штехер
- ВВАктёр
Вернер
Виланд
- ОДАктёр
Отто
Дирихс
- ЕШАктёр
Евгений
Шутов
- ВВАктёр
В.
Вахлин
- Актёр
Лев
Прыгунов
- ВРАктёр
Владимир
Разумовский
- ВГАктёр
Веньчислав
Глиньский
- МНАктёр
Марек
Новаковски
- АБАктёр
А.
Бартоли
- ЖИАктёр
Ж-П.
Ижежен
- БРАктёр
Б.
Рафалли
- АСАктёр
А.
Сентонз
- БУАктёр
Б.
Уайт
- АКАктёр
Артем
Карапетян
- ВААктёр
Владимир
Анисько
- ПГАктёр
Петр
Глебов
- ЕААктриса
Евдокия
Алексеева
- АГАктёр
Алексей
Глазырин
- ГМАктёр
Григорий
Михайлов
- ОААктёр
О.
Аленников
- ВГАктёр
Валентин
Грачёв
- ГРАктёр
Георгий
Рыбаков
- ЮБСценарист
Юрий
Бондарев
- ЮОСценарист
Юрий
Озеров
- ЛКПродюсер
Лидия
Канарейкина
- ЕКМонтажёр
Екатерина
Карпова
- ИСОператор
Игорь
Слабневич
- ЮЛКомпозитор
Юрий
Левитин