Валентин Грачёв

Биография

Валентин Грачев – советский киноактер и актер дубляжа. Старшее поколение его помнит как звезду детских и юношеских фильмов: «Море студеное», «Серый разбойник». Грачев родился в 1940 году в подмосковном городе Мытищи. Свою первую роль он сыграл в тринадцать лет в фильме Бориса Бунеева «Таинственная находка». Потом на веселого и смышленого паренька посыпались предложения от других режиссеров. После школы Валентин Грачев успешно прошел вступительные испытания во ВГИК и, будучи студентом, продолжал сниматься в кино. Получив диплом, актер стал работать в театре пантомимы «Эктемим» и продолжил активно сниматься в кино. В 1964 году он перешел в Театр-студию киноактера, где сыграл в нескольких постановках. Известные фильмы Валентина Грачева: «Первое свидание», «Айболит – 66», «Адъютант его превосходительства», «Опекун», «Один из нас» и другие. В период рабочих простоев артист занимался озвучиванием картин. Он был женат на актрисе Виктории Радунской, у супругов родилась дочь. Последней работой Валентина Григорьевича стала картина «Ловкачи», после 1987 года он уже не снимался. К сожалению, невостребованность в профессии привела актера к алкоголизму. В 1995 году он ушел из жизни, но его роли навсегда останутся в истории русского кино.