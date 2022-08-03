Короткий фильм об убийстве (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
7.01987, Krótki film o zabijaniu
Драма, Криминал83 мин18+
О фильме
В фильме три центральных персонажа, до поры - никак между собой не связанных, даже незнакомых. Каждый живет в своем мире. Но в какой-то момент их судьбы пересекутся... Первый, 20-летний Яцек - ничем не примечательный, праздношатающийся провинциал, не знающий, чем себя занять. Он словно пытается зацепиться за что-то в городском пейзаже, установить с миром какую-то связь. Но контакт все не возникает...
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ККРежиссёр
Кшиштоф
Кесьлёвский
- МБАктёр
Мирослав
Бака
- КГАктёр
Кшиштоф
Глёбиш
- ЯТАктёр
Ян
Тесаж
- ЗЗАктёр
Збигнев
Запасевич
- БДАктриса
Барбара
Дзекан
- АБАктёр
Александр
Беднаж
- ЕЗАктёр
Ежи
Засс
- ЗТАктёр
Здзислав
Тобиаш
- АБАктёр
Артур
Барчиш
- КЯАктриса
Кристина
Янда
- КПСценарист
Кшиштоф
Песевич
- ККСценарист
Кшиштоф
Кесьлёвский
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Ковальков
- ОМАктёр дубляжа
Олег
Мокшанцев
- ВГАктёр дубляжа
Валентин
Грачёв
- ГДХудожница
Галина
Добровольская
- МДХудожница
Магдалена
Дипон
- СИОператор
Славомир
Идзяк
- ЗПКомпозитор
Збигнев
Прайснер