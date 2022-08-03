Короткий фильм об убийстве (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

В фильме три центральных персонажа, до поры - никак между собой не связанных, даже незнакомых. Каждый живет в своем мире. Но в какой-то момент их судьбы пересекутся... Первый, 20-летний Яцек - ничем не примечательный, праздношатающийся провинциал, не знающий, чем себя занять. Он словно пытается зацепиться за что-то в городском пейзаже, установить с миром какую-то связь. Но контакт все не возникает...

