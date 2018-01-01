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Wink
Альфред Штруве
Альфред Штруве
Alfred Struwe
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Карьера
Актёр
Дата рождения
22 апреля 1927 г.
(70 лет)
Дата смерти
12 февраля 1998 г.
Фильмография
Все
Актёр
Актёр
9.6
Освобождение: Направление главного удара
1970
, 126 мин