Владимир Заманский
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 6 февраля 1926 г. (99 лет)
Биография
Владимир Заманский – актер театра и кино, родился 6 февраля 1926 года. Удостоен звания народного артиста СССР, награжден орденом Почета, лауреат Государственной премии. Фильмография артиста насчитывает более 70 полнометражных кинолент. В 1958 году стал выпускником Школы-студии МХАТ (мастерская Г. Герасимова) и был принят в театр «Современник», где прослужил 8 лет. С 1972 года служил в театре киноактера, а затем участвовал в постановках разных театров. Первым фильмом Владимира Заманского стала драма «Колыбельная», дебютная режиссерская работа Михаила Калика. Картина была показана в информационной секции Венецианского кинофестиваля, получила высокие оценки критиков. Широкую известность принесла актеру роль в военной драме «Проверка на дорогах». В 1974 году одну из главных ролей Владимир Заманский сыграл в фильме «Вылет задерживается» режиссера Леонида Марягина. В 1987 году актер снялся в экранизации романа «Завтра была война». Владимир Заманский занимался также озвучиванием, участвовал в съемках документального фильма «Земное и Небесное». В 1962 году женился на актрисе Н. Климовой. С 1998 года семья проживает в Муромской области. Актер ведет передачу на радио «Радонеж».
Фильмография
Актёр
- 6.4
Дни затмения1988
- 9.3
Завтра была война1987, 84 минБесплатно
- 6.7
Скорбное бесчувствие1986, 92 минБесплатно
- 9.2
День командира дивизии1983, 86 минБесплатно
- 7.9
Вторая попытка Виктора Крохина1977, 91 минБесплатно
- 9.1
Единственная...1975, 90 минБесплатно
- 8.9
Воздухоплаватель1975, 88 минБесплатно
- 9.2
Проверка на дорогах1971, 91 минБесплатно
- 9.1
Миссия в Кабуле1970, 127 минБесплатно
- 7.7
Первороссияне1967, 72 минБесплатно
- 7.9
Не самый удачный день1966, 85 минБесплатно
- 9.4
На семи ветрах1962, 100 минБесплатно
- 9.3
В трудный час1961, 95 минБесплатно