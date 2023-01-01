Биография

Владимир Заманский – актер театра и кино, родился 6 февраля 1926 года. Удостоен звания народного артиста СССР, награжден орденом Почета, лауреат Государственной премии. Фильмография артиста насчитывает более 70 полнометражных кинолент. В 1958 году стал выпускником Школы-студии МХАТ (мастерская Г. Герасимова) и был принят в театр «Современник», где прослужил 8 лет. С 1972 года служил в театре киноактера, а затем участвовал в постановках разных театров. Первым фильмом Владимира Заманского стала драма «Колыбельная», дебютная режиссерская работа Михаила Калика. Картина была показана в информационной секции Венецианского кинофестиваля, получила высокие оценки критиков. Широкую известность принесла актеру роль в военной драме «Проверка на дорогах». В 1974 году одну из главных ролей Владимир Заманский сыграл в фильме «Вылет задерживается» режиссера Леонида Марягина. В 1987 году актер снялся в экранизации романа «Завтра была война». Владимир Заманский занимался также озвучиванием, участвовал в съемках документального фильма «Земное и Небесное». В 1962 году женился на актрисе Н. Климовой. С 1998 года семья проживает в Муромской области. Актер ведет передачу на радио «Радонеж».