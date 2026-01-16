Берег (фильм, 1983) смотреть онлайн
1983, Берег
Мелодрама133 мин6+
О фильме
Советский писатель Вадим Никитин приезжает вГамбург, гденедавно былиздан егороман. Впамяти Никитина воскресает Германия последних отчаянных боев запобеду в1945 году, когда былкороткий отдых внемецком городке ибыла Эмма, молодая немка, вкоторую онбыл влюблен. Спустя сорок летони встречаются вновь.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ААРежиссёр
Александр
Алов
- ВНРежиссёр
Владимир
Наумов
- Актёр
Борис
Щербаков
- НБАктриса
Наталья
Белохвостикова
- БВАктёр
Бернхард
Викки
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- Актёр
Валерий
Сторожик
- МГАктёр
Михаил
Голубович
- ВЗАктёр
Владимир
Заманский
- Актёр
Андрей
Гусев
- Актёр
Армен
Джигарханян
- БДАктёр
Бруно
Дитрих
- ААСценарист
Александр
Алов
- ВНСценарист
Владимир
Наумов
- ЮБСценарист
Юрий
Бондарев
- ВБПродюсер
Вольф-Дитрих
Брюкер
- ЕСМонтажёр
Елена
Суражская
- ВЖОператор
Валентин
Железняков
- АГКомпозитор
Александр
Гольдштейн