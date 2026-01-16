Берег (фильм, 1983) смотреть онлайн

Берег
1983, Берег
Мелодрама133 мин6+
Советский писатель Вадим Никитин приезжает вГамбург, гденедавно былиздан егороман. Впамяти Никитина воскресает Германия последних отчаянных боев запобеду в1945 году, когда былкороткий отдых внемецком городке ибыла Эмма, молодая немка, вкоторую онбыл влюблен. Спустя сорок летони встречаются вновь.

Страна
СССР, Германия
Жанр
Мелодрама
Время
133 мин / 02:13

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

