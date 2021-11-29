Биография

Владимир Наумов — советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер и педагог. Обладатель почетного звания народного артиста СССР и лауреат Государственной премии СССР. Родился в Ленинграде, СССР, 6 декабря 1927 года. Родители Владимира Наумовича были деятелями кино — отец, Наум Соломонович Наумов-Страж, работал кинооператором, а мать, Агния Васильевна Бурмистрова, была актрисой Камерного театра. Сам Владимир окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1952 году, после работал ассистентом у своего наставника — режиссера Игоря Савченко. После скоропостижной кончины завершил его фильм совместно с Александром Аловым, с которым и продолжали плодотворное многолетнее сотрудничество, сняв свыше десятка фильмов. Его карьера режиссера и сценариста продолжалась вплоть до 2014 года. За это время Владимир Наумов получил множество почетных наград, снял несколько десятков картин, в том числе авторских, а также занимал высокие посты в мире отечественного кинематографа.