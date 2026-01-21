Мир входящему (фильм, 1961) смотреть онлайн

Мир входящему
1961, Мир входящему
Драма, Военный88 мин12+
О фильме

Выпускник военного училища младший лейтенант Ивлев попал на фронт в последний день войны. Он мечтал о подвигах, о боях на передовой — а вместо этого получил «скучнейшее» задание: доставить в тыловой госпиталь раненого советского солдата и беременную немку.

Казалось бы чего проще. Однако события ближайших часов заставят Ивлева пережить такое, что он навсегда простится с мальчишескими представлениями о войне…

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

