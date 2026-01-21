Мир входящему (фильм, 1961) смотреть онлайн
1961, Мир входящему
Драма, Военный88 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Выпускник военного училища младший лейтенант Ивлев попал на фронт в последний день войны. Он мечтал о подвигах, о боях на передовой — а вместо этого получил «скучнейшее» задание: доставить в тыловой госпиталь раненого советского солдата и беременную немку.
Казалось бы чего проще. Однако события ближайших часов заставят Ивлева пережить такое, что он навсегда простится с мальчишескими представлениями о войне…
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ААРежиссёр
Александр
Алов
- ВНРежиссёр
Владимир
Наумов
- ВААктёр
Виктор
Авдюшко
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- СХАктёр
Станислав
Хитров
- ЛШАктриса
Лидия
Шапоренко
- ВБАктриса
В.
Бокадоро
- Актёр
Николай
Гринько
- НТАктёр
Николай
Тимофеев
- ИИАктриса
Изольда
Извицкая
- АФАктёр
Андрей
Файт
- ВКАктёр
Виктор
Кольцов
- ААСценарист
Александр
Алов
- ВНСценарист
Владимир
Наумов
- ЛЗСценарист
Леонид
Зорин
- ИГПродюсер
Илья
Гурман
- НАМонтажёр
Надежда
Аникеева
- АКОператор
Анатолий
Кузнецов
- НККомпозитор
Николай
Каретников