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Wink
Изольда Извицкая
Изольда Извицкая
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Карьера
Актриса
Дата рождения
21 июня 1932 г.
(38 лет)
Дата смерти
1 марта 1971 г.
Фильмография
Все
Актриса
Актриса
9.2
Каждый вечер в одиннадцать
1969
, 76 мин
9.1
Вызываем огонь на себя
1964
9.2
Мир входящему
1961
, 88 мин
9.0
Отцы и дети
1958
, 96 мин
Бесплатно
8.9
К Черному морю
1957
, 72 мин
Поэт
1956
, 90 мин
9.4
Доброе утро
1955
, 85 мин
9.5
Первый эшелон
1955
, 107 мин