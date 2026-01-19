Доброе утро (фильм, 1955) смотреть онлайн
1955, Доброе утро
Драма, Комедия85 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Застенчивая девушка Екатерина Головань попадает пораспределению настроительство автомагистрали наКубани. Молодые рабочие очень тепло принимают юную стажёрку иво всём ейпомогают. Современем Екатерина влюбляется водного изних—передовика-экскаваторщика Василия Плотникова, ноон необращает нанее никакого внимания.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ТКАктриса
Татьяна
Конюхова
- ИИАктриса
Изольда
Извицкая
- Актёр
Юрий
Саранцев
- ВААктёр
Владимир
Андреев
- Актёр
Лев
Дуров
- ЕМАктёр
Евгений
Матвеев
- АБАктёр
Афанасий
Белов
- ИЛАктёр
Иван
Любезнов
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- ЛМСценарист
Леонид
Малюгин
- ЗВМонтажёр
Зинаида
Веревкина
- НВОператор
Николай
Власов
- ВСКомпозитор
Василий
Соловьев-Седой