Доброе утро (фильм, 1955) смотреть онлайн

1955, Доброе утро
Драма, Комедия85 мин12+
О фильме

Застенчивая девушка Екатерина Головань попадает пораспределению настроительство автомагистрали наКубани. Молодые рабочие очень тепло принимают юную стажёрку иво всём ейпомогают. Современем Екатерина влюбляется водного изних—передовика-экскаваторщика Василия Плотникова, ноон необращает нанее никакого внимания.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb