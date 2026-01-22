Поэт (фильм, 1956) смотреть онлайн

Поэт
Поэт
1956, Поэт
Драма90 мин18+
О фильме

Во время Гражданской войны в портовом городе устраиваются поэтические вечера, на которых блистают два местных лирика - Орловский и Тарасов. Позже Орловский станет участником белого движения, а Тарасов окажется на стороне красных...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поэт»