Поэт (фильм, 1956) смотреть онлайн
О фильме
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ББРежиссёр
Борис
Барнет
- ВААктриса
Вера
Алтайская
- СДАктёр
Сергей
Дворецкий
- ЗФАктриса
Зоя
Фёдорова
- ИИАктриса
Изольда
Извицкая
- НКАктёр
Николай
Крючков
- НДАктриса
Нина
Дорошина
- ЕЗАктёр
Евгений
Зосимов
- ННАктёр
Николай
Новлянский
- ИКАктёр
Иосиф
Колин
- ОВАктриса
Ольга
Викланд
- ПААктёр
Петр
Алейников
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- ГГАктёр
Георгий
Георгиу
- ИКАктёр
Иван
Коваль-Самборский
- Актёр
Валентин
Гафт
- ПБАктёр
Петр
Березов
- ТГАктриса
Татьяна
Гурецкая
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- ЭГАктёр
Эммануил
Геллер
- Актёр
Георгий
Вицин
- МБАктёр
Михаил
Бочаров
- ЕМАктёр
Евгений
Моргунов
- ЗНАктриса
Зинаида
Нарышкина
- ВКСценарист
Валентин
Катаев
- ОКПродюсер
Осман
Караев
- ВНОператор
Владимир
Николаев
- ВЮКомпозитор
Владимир
Юровский