Биография

Нина Дорошина — театральная и киноактриса, педагог. Народная артистка Советского Союза. Обладательница ордена Почета и ордена Дружбы за вклад в развитие отечественной культуры. Родилась в Лосиноостровске 3 декабря 1934 года Детстве будущая артистка провела в Иране. Там ее отец закупал материалы для армии. Когда война закончилась, семья вернулась в Москву. После школы Нина окончила театральный вуз. В 1958 году впервые вышла на сцену в составе труппы театра. Актриса сыграла 35 ролей на театральной сцене. За участие в спектакле «Заяц. Love story» получила премию «Женское лицо года». В кино Нина Дорошина дебютировала в эпизодической роли, после этого снялась в 20 фильмах. Узнаваемой актриса стала благодаря участию в съемках картины «Любовь и голуби». В 80-е занималась преподавательской деятельностью. О творчестве актрисы снят цикл телепередач.