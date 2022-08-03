Конец старой Березовки (фильм, 1960) смотреть онлайн
9.11960, Конец старой Березовки
Мелодрама69 мин18+
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О фильме
Непоседливый мальчик Боря знакомится со строителем Иваном Дегтярeвым, который раньше был моряком. Они быстро находят общий язык, и Иван делает Борю своим помощником. Тем временем в семье Бори случается неожиданное: его старшая сестра Лиза беременеет, но отец ребeнка не хочет его признавать. Иван вызывается помочь Боре воссоединить сестру с возлюбленным, но постепенно сам начинает испытывать к Лизе чувства.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ВЭРежиссёр
Виктор
Эйсымонт
- ЕБАктёр
Евгений
Буренков
- НДАктриса
Нина
Дорошина
- Актриса
Валентина
Владимирова
- ВГАктёр
Владимир
Гусев
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- АГАктриса
Алла
Гутчина
- ВПАктриса
Вера
Петрова
- Актёр
Георгий
Вицин
- ННАктёр
Николай
Новлянский
- ГСАктриса
Галина
Самохина
- ГМСценарист
Георгий
Мдивани
- БМОператор
Бенцион
Монастырский
- ЛШКомпозитор
Лев
Шварц