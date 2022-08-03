Непоседливый мальчик Боря знакомится со строителем Иваном Дегтярeвым, который раньше был моряком. Они быстро находят общий язык, и Иван делает Борю своим помощником. Тем временем в семье Бори случается неожиданное: его старшая сестра Лиза беременеет, но отец ребeнка не хочет его признавать. Иван вызывается помочь Боре воссоединить сестру с возлюбленным, но постепенно сам начинает испытывать к Лизе чувства.

