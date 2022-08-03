Конец старой Березовки
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Конец старой Березовки

Конец старой Березовки (фильм, 1960) смотреть онлайн

9.11960, Конец старой Березовки
Мелодрама69 мин18+

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О фильме

Непоседливый мальчик Боря знакомится со строителем Иваном Дегтярeвым, который раньше был моряком. Они быстро находят общий язык, и Иван делает Борю своим помощником. Тем временем в семье Бори случается неожиданное: его старшая сестра Лиза беременеет, но отец ребeнка не хочет его признавать. Иван вызывается помочь Боре воссоединить сестру с возлюбленным, но постепенно сам начинает испытывать к Лизе чувства.

Страна
СССР
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb