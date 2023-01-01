WinkБенцион Монастырский
Бенцион Монастырский
- Карьера
- Оператор
- Дата рождения
- 25 марта 1903 г. (73 года)
- Дата смерти
- 21 января 1977 г.
Фильмография
Оператор
- 9.2
Достояние республики1971
- 8.1
Полчаса на чудеса1968, 63 минБесплатно
- 9.1
Дай лапу, Друг1967, 64 минБесплатно
- 9.1
Фантазеры1965, 62 минБесплатно
- 9.1
Приключения Толи Клюквина1964, 63 минБесплатно
- 8.8
При исполнении служебных обязанностей1963, 95 минБесплатно
- 9.1
Конец старой Березовки1960, 69 минБесплатно
- 9.4
Дружок1958, 63 минБесплатно
- 9.6
В добрый час!1956, 92 минБесплатно
- 9.1
Судьба барабанщика1955, 85 минБесплатно
- 8.8
Огни на реке1953, 74 минБесплатно