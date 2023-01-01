При исполнении служебных обязанностей
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При исполнении служебных обязанностей

При исполнении служебных обязанностей (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно

8.81963, При исполнении служебных обязанностей
Драмы, Советские95 мин12+

Сюжет

Выпускник лeтного училища Павел Богачeв мечтает отправиться на службу в Арктику. Хотя Павел и вырос в детдоме, он все еще остается сыном прославленного лeтчика Дeмина, арестованного и осужденного во времена репрессий. По счастливой случайности Богачeв знакомится с Павлом Ивановичем Струмилиным, полярным лeтчиком и бывшим другом его отца, и теперь они работают в одном экипаже. Струмилин еще не знает о происхождении Дeмина, а тот, к тому же, влюбляется в его дочь.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb