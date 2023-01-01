При исполнении служебных обязанностей (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно
8.81963, При исполнении служебных обязанностей
Драмы, Советские95 мин12+
Сюжет
Выпускник лeтного училища Павел Богачeв мечтает отправиться на службу в Арктику. Хотя Павел и вырос в детдоме, он все еще остается сыном прославленного лeтчика Дeмина, арестованного и осужденного во времена репрессий. По счастливой случайности Богачeв знакомится с Павлом Ивановичем Струмилин�ым, полярным лeтчиком и бывшим другом его отца, и теперь они работают в одном экипаже. Струмилин еще не знает о происхождении Дeмина, а тот, к тому же, влюбляется в его дочь.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ИГРежиссёр
Илья
Гурин
- СПАктёр
Сергей
Плотников
- ЛКАктёр
Лев
Круглый
- МХАктриса
Марина
Хатунцева
- Актёр
Юрий
Саранцев
- АКАктёр
Артем
Карапетян
- АЭАктёр
Алексей
Эйбоженко
- ПМАктёр
Павел
Махотин
- ГШАктёр
Георгий
Шевцов
- АЗАктёр
Алексей
Зайцев
- ННАктёр
Николай
Новлянский
- ЮССценарист
Юлиан
Семенов
- ИЗОператор
Инна
Зарафьян
- БМОператор
Бенцион
Монастырский
- МФКомпозитор
Марк
Фрадкин