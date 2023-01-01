Дай лапу, Друг (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно
9.11967, Дай лапу, Друг
Семейные64 мин12+
Сюжет
У маленькой девочки Тани есть верный товарищ - пес по кличке Друг. Он спасает ее, когда она тонет, находит девочку, когда та теряется, носит в школу ее тетради, а однажды даже помогает задержать вора! А когда Таня заболевает, ее преданный Друг не отходит от своей маленькой хозяйки ни на шаг...
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ИГРежиссёр
Илья
Гурин
- ОБАктриса
Ольга
Бобкова
- ВБАктриса
Валентина
Беляева
- НЛАктёр
Николай
Лебедев
- Актёр
Юрий
Саранцев
- АСАктёр
Александр
Соколов
- ЛЛАктёр
Лев
Любецкий
- ЛЛАктриса
Л.
Логовинская
- КБАктёр
Константин
Барташевич
- ДМАктёр
Дмитрий
Масанов
- НСАктриса
Наталья
Селивёрстова
- ЕЛПродюсер
Ефим
Лебединский
- ЛЖМонтажёр
Лидия
Жучкова
- БМОператор
Бенцион
Монастырский
- МФКомпозитор
Марк
Фрадкин