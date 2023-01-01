Дай лапу, Друг (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

У маленькой девочки Тани есть верный товарищ - пес по кличке Друг. Он спасает ее, когда она тонет, находит девочку, когда та теряется, носит в школу ее тетради, а однажды даже помогает задержать вора! А когда Таня заболевает, ее преданный Друг не отходит от своей маленькой хозяйки ни на шаг...



Дай лапу, Друг смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.