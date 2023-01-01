Дай лапу, Друг
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Дай лапу, Друг

Дай лапу, Друг (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

9.11967, Дай лапу, Друг
Семейные64 мин12+

Сюжет

У маленькой девочки Тани есть верный товарищ - пес по кличке Друг. Он спасает ее, когда она тонет, находит девочку, когда та теряется, носит в школу ее тетради, а однажды даже помогает задержать вора! А когда Таня заболевает, ее преданный Друг не отходит от своей маленькой хозяйки ни на шаг...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Семейные

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb