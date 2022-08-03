Фантазеры (фильм, 1965) смотреть онлайн
9.11965, Фантазеры
Кино для детей, Для самых маленьких62 мин12+
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О фильме
Герои этого фильма - юные фантазеры. Они никого не обманывают, просто придумывают необыкновенные истории, и сами в них верят.
СтранаСССР
ЖанрКино для детей, Для самых маленьких
КачествоSD
Время62 мин / 01:02
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ИМРежиссёр
Исаак
Магитон
- ЯОАктёр
Яков
Овчуков-Суворов
- ОХАктёр
Олег
Хренников
- ОЦАктёр
Олег
Цуприков
- СРАктёр
Сергей
Рыжов
- ЕНАктриса
Елена
Новикова
- СХАктриса
Светлана
Харитонова
- НГАктёр
Николай
Граббе
- ВЛАктёр
Владимир
Лебедев
- ВГАктёр
В.
Галперин
- ЗГАктриса
З.
Громова
- ННСценарист
Николай
Носов
- ГКПродюсер
Григорий
Купершмидт
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корабельникова
- БМОператор
Бенцион
Монастырский
- МГОператор
Михаил
Гойхберг