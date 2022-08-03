Фантазеры
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Фантазеры

Фантазеры (фильм, 1965) смотреть онлайн

9.11965, Фантазеры
Кино для детей, Для самых маленьких62 мин12+

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О фильме

Герои этого фильма - юные фантазеры. Они никого не обманывают, просто придумывают необыкновенные истории, и сами в них верят.

Страна
СССР
Жанр
Кино для детей, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фантазеры»