WinkМихаил Гойхберг
Михаил Гойхберг
- Карьера
- Оператор
- Дата рождения
- 11 сентября 1928 г. (89 лет)
- Дата смерти
- 8 августа 2018 г.
Фильмография
Оператор
- 9.1
На златом крыльце сидели1986, 67 минБесплатно
- 9.5
Непобедимый1983, 73 минБесплатно
- 8.8
Люблю. Жду. Лена1983, 72 минБесплатно
- 9.3
Цыганское счастье1981, 75 минБесплатно
- 8.1
О чем не узнают трибуны1975, 75 минБесплатно
- 9.0
Земля, до востребования1972, 144 минБесплатно
- 9.7
Судьба резидента1970
- 9.6
Ошибка резидента1968
- 8.9
Сердце друга1966, 84 минБесплатно
- 9.1
Фантазеры1965, 62 минБесплатно