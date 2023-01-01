Люблю. Жду. Лена (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
8.81983, Люблю. Жду. Лена
Мелодрамы, Советские72 мин12+
Сюжет
Бывший десантник Сергей вызывается помочь своему коллеге по геологической партии Степанычу, доставив ему письмо от Лены, с которой тот недавно расстался после глупой ссоры. Путь до станции, куда приедет возлюбленная Степаныча, неблизкий, и Сергей в дороге вспоминает свои отношения с Олей, де�вушкой из интеллигентной семьи, которая ради него пошла наперекор родителям и отказалась выходить замуж за пианиста. Сергей еще не знает, что Оля едет к нему.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Никоненко
- ОБАктриса
Ольга
Битюкова
- АНАктёр
Александр
Новиков
- ЮБАктриса
Юлиана
Бугаева
- АРАктёр
Анатолий
Ромашин
- Актёр
Лев
Прыгунов
- Актриса
Зинаида
Кириенко
- ФВАктёр
Федор
Валиков
- Актёр
Сергей
Никоненко
- ЕВАктриса
Екатерина
Васильева
- ЕВАктриса
Екатерина
Воронина
- Сценарист
Сергей
Никоненко
- МГОператор
Михаил
�Гойхберг
- ВККомпозитор
Владимир
Камоликов