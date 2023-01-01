Люблю. Жду. Лена
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Люблю. Жду. Лена

Люблю. Жду. Лена (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

8.81983, Люблю. Жду. Лена
Мелодрамы, Советские72 мин12+

Сюжет

Бывший десантник Сергей вызывается помочь своему коллеге по геологической партии Степанычу, доставив ему письмо от Лены, с которой тот недавно расстался после глупой ссоры. Путь до станции, куда приедет возлюбленная Степаныча, неблизкий, и Сергей в дороге вспоминает свои отношения с Олей, девушкой из интеллигентной семьи, которая ради него пошла наперекор родителям и отказалась выходить замуж за пианиста. Сергей еще не знает, что Оля едет к нему.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Мелодрамы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb