Люблю. Жду. Лена (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бывший десантник Сергей вызывается помочь своему коллеге по геологической партии Степанычу, доставив ему письмо от Лены, с которой тот недавно расстался после глупой ссоры. Путь до станции, куда приедет возлюбленная Степаныча, неблизкий, и Сергей в дороге вспоминает свои отношения с Олей, де�вушкой из интеллигентной семьи, которая ради него пошла наперекор родителям и отказалась выходить замуж за пианиста. Сергей еще не знает, что Оля едет к нему.



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