Биография

Зинаида Кириенко — актриса театра и кино, певица. Обладательница государственных наград. Родилась в Махачкале 9 июля 1933 года. После окончания войны будущая артистка вместе с семьей перебралась в Ставропольский край. Проучившись в местной школе 7 лет, она пошла учиться в техникум на железнодорожника. Позже поступила в еще одно учебное заведение на специализацию, связанную с сельским хозяйством. Актерскую карьеру Зинаида Кириенко начала в конце 50-х годов, когда окончила ВГИК. До 1960 года играла в драматическом театре, а позже перешла в другой. Стала известна после съемок в фильме «Тихий Дон», в котором исполнила роль Натальи. В фильмографии Кириенко более 30 фильмо�в.