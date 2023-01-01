Тихий Дон (1957) (сериал, 1957) смотреть онлайн

Сюжет

Бессмертный роман Михаила Шолохова, отмеченный Нобелевской премией и вошедший в число наиболее ярких произведений мировой литературы, рассказывает о трагической ситуации, сложившейся в России в начале ХХ века, о сломанных Первой мировой войной и революцией судьбах людей, о крушении устоев и идеалов донского казачества, о личной трагедии главного героя - Григория Мелехова.



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