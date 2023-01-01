Тихий Дон (1957)
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Тихий Дон (1957)

Тихий Дон (1957) (сериал, 1957) смотреть онлайн

9.61957, Тихий Дон (1957) 1 сезон
Драмы, Военные0+

Сезоны и серии

Тихий Дон

Сюжет

Бессмертный роман Михаила Шолохова, отмеченный Нобелевской премией и вошедший в число наиболее ярких произведений мировой литературы, рассказывает о трагической ситуации, сложившейся в России в начале ХХ века, о сломанных Первой мировой войной и революцией судьбах людей, о крушении устоев и идеалов донского казачества, о личной трагедии главного героя - Григория Мелехова.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тихий Дон (1957)»

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