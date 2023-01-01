WinkВладимир Рапопорт
Владимир Рапопорт
- Карьера
- Режиссёр, Оператор
- Дата рождения
- 6 ноября 1907 г. (67 лет)
- Дата смерти
- 17 июня 1975 г.
Фильмография
Оператор
- 8.9
Дочки-матери1974, 95 минБесплатно
- 9.4
Анискин и Фантомас1973, 128 минБесплатно
- 9.0
Любить человека1972
- 8.8
У озера1970
- 9.4
Деревенский детектив1969, 81 минБесплатно
- 8.9
Журналист (1967)1967
- 8.5
Товарищ Арсений1964, 84 минБесплатно
- 9.3
Люди и звери1962
- 8.0
Леон Гаррос ищет друга1961, 94 минБесплатно
- 9.6
Тихий Дон (1957)1957
- 8.8
Об этом забывать нельзя1954, 101 минБесплатно