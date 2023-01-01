Люди и звери (сериал, 1962) смотреть онлайн
9.31962, Люди и звери 1 сезон
Драмы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Командир Красной армии Алексей Павлов в 1942 году попадает в плен, но даже после войны далеко не сразу решается вернуться на родину. Через 17 лет он все-таки едет в Севастополь к брату. В дороге он встречает Анну Андреевну, которую в свое время спас в Ленинграде. Он присоединяется к ней с дочкой, и постепенно рассказывает, что ему пришлось пережить за годы скитаний.
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Герасимов
- НЕАктёр
Николай
Еременко ст.
- ТМАктриса
Тамара
Макарова
- ЖБАктриса
Жанна
Болотова
- ВДАктёр
Виталий
Доронин
- НМАктриса
Наталья
Медведева
- Актёр
Сер�гей
Никоненко
- ЛИАктриса
Людмила
Иванова
- АФАктриса
Анастасия
Филиппова
- Актёр
Михаил
Глузский
- ВЗАктёр
Вадим
Захарченко
- СГСценарист
Сергей
Герасимов
- ТМСценарист
Тамара
Макарова
- ЯСПродюсер
Яков
Светозаров
- ВРОператор
Владимир
Рапопорт
- АХКомпозитор
Арам
Хачатурян
- ПЧКомпозитор
Павел
Чекалов