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Люди и звери
1-й сезон

Люди и звери (сериал, 1962) сезон 1 смотреть онлайн

9.31962, Люди и звери. Сезон 1 2 серии
Драмы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Командир Красной армии Алексей Павлов в 1942 году попадает в плен, но даже после войны далеко не сразу решается вернуться на родину. Через 17 лет он все-таки едет в Севастополь к брату. В дороге он встречает Анну Андреевну, которую в свое время спас в Ленинграде. Он присоединяется к ней с дочкой, и постепенно рассказывает, что ему пришлось пережить за годы скитаний.

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Информация

Страна
СССР, Германия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Люди и звери»

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