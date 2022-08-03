Люди и звери (сериал, 1962) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Командир Красной армии Алексей Павлов в 1942 году попадает в плен, но даже после войны далеко не сразу решается вернуться на родину. Через 17 лет он все-таки едет в Севастополь к брату. В дороге он встречает Анну Андреевну, которую в свое время спас в Ленинграде. Он присоединяется к ней с дочкой, и постепенно рассказывает, что ему пришлось пережить за годы скитаний.

