Люди и звери. Серия 2
Wink
Сериалы
Люди и звери
1-й сезон
2-я серия

Люди и звери (сериал, 1962) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.21962, Люди и звери. Серия 2
Драма12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Командир Красной армии Алексей Павлов в 1942 году попадает в плен, но даже после войны далеко не сразу решается вернуться на родину. Через 17 лет он все-таки едет в Севастополь к брату. В дороге он встречает Анну Андреевну, которую в свое время спас в Ленинграде. Он присоединяется к ней с дочкой, и постепенно рассказывает, что ему пришлось пережить за годы скитаний.

Страна
Германия, СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Люди и звери»