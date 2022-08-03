WinkСериалыЛюди и звери1-й сезон2-я серия
Люди и звери (сериал, 1962) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.21962, Люди и звери. Серия 2
Драма12+
Сезоны и серии
О сериале
Командир Красной армии Алексей Павлов в 1942 году попадает в плен, но даже после войны далеко не сразу решается вернуться на родину. Через 17 лет он все-таки едет в Севастополь к брату. В дороге он встречает Анну Андреевну, которую в свое время спас в Ленинграде. Он присоединяется к ней с дочкой, и постепенно рассказывает, что ему пришлось пережить за годы скитаний.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Герасимов
- НЕАктёр
Николай
Еременко ст.
- ТМАктриса
Тамара
Макарова
- ЖБАктриса
Жанна
Болотова
- ВДАктёр
Виталий
Доронин
- НМАктриса
Наталья
Медведева
- Актёр
Сергей
Никоненко
- ЛИАктриса
Людмила
Иванова
- АФАктриса
Анастасия
Филиппова
- Актёр
Михаил
Глузский
- ВЗАктёр
Вадим
Захарченко
- СГСценарист
Сергей
Герасимов
- ТМСценарист
Тамара
Макарова
- ЯСПродюсер
Яков
Светозаров
- ВРОператор
Владимир
Рапопорт
- АХКомпозитор
Арам
Хачатурян
- ПЧКомпозитор
Павел
Чекалов