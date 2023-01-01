Биография

Вадим Захарченко – актер кино, его фильмография насчитывает более 250 ролей. Артист хорошо знаком советским зрителям по фильмам «Печки-лавочки», «Вий», «Возвращение резидента». Будущий актер родился в 1929 г. в Новосибирске, где прошли его детские годы. Окончив школу, в 1945 г. он отправился поступать в Одесское мореходное училище. Во время учебы он познакомился с артистом Н. Черкасовым, который заметил творческие способности юноши и посоветовал ему попробовать себя в актерской профессии. После 3-х лет обучения юный моряк бросил училище и поступил во ВГИК, где изучал актерское мастерство. В 1953 г. он получил диплом. Первые роли Вадим Захарченко исполнил на сцене Театра-студии киноактера. Дебют актера в кино состоялся в 1954 г. в картине «Школа мужества». Затем последовало множество ролей в кинолентах разных жанров. Он часто снимался в эпизодах и играл персонажей второго плана в картинах «Тихий Дон», Зеленый фургон», «Совесть». В фильмах Вадим Захарченко перевоплощался в совершенно разных героев, играл нарушителей закона, врачей, интеллигентных мужчин, чиновников, простых людей. Среди наиболее ярких работ можно отметить «Пропавшая экспедиция», «Легенда о Тиле», «Гараж», «Баламут», «Золотая речка», «Возвращение резидента», «Наша дача».