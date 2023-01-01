Колыбельная для мужчин (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Клавдия одна воспитала сына, вложив в него всю любовь и душу матери. Они стали настоящими друзьями и союзниками во всех невзгодах послевоенного времени. Но однажды в их доме появилась красивая и беспечная девушка. Мать старается не мешать сыну быть счастливым, ведь она искренне заботится о ег�о благополучии. Кажется, что ничто не может омрачить счастье молодой пары. Но неожиданно старое фронтовое ранение Клавдии даeт о себе знать, и женщина слепнет.



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