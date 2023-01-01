Колыбельная для мужчин (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
8.91977, Колыбельная для мужчин
Драмы, Советские67 мин12+
Сюжет
Клавдия одна воспитала сына, вложив в него всю любовь и душу матери. Они стали настоящими друзьями и союзниками во всех невзгодах послевоенного времени. Но однажды в их доме появилась красивая и беспечная девушка. Мать старается не мешать сыну быть счастливым, ведь она искренне заботится о ег�о благополучии. Кажется, что ничто не может омрачить счастье молодой пары. Но неожиданно старое фронтовое ранение Клавдии даeт о себе знать, и женщина слепнет.
Колыбельная для мужчин смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ИЛРежиссёр
Иван
Лукинский
- ВЗРежиссёр
Владимир
Златоустовский
- ЛОАктриса
Люсьена
Овчинникова
- ЮШАктёр
Юрий
Шлыков
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- НААктриса
Наталья
Андрейченко
- НРАктриса
Наталья
Рычагова
- ИЯАктёр
Игорь
Янковский
- ВФАктёр
Владислав
Федченко
- НСАктёр
Николай
Скоробогатов
- ВЗАктёр
Вадим
Захарченко
- НГАктёр
Николай
Горлов
- ЮЯСценарист
Юрий
Яковлев
- АРОператор
Александр
Рыбин
- КМКомпозитор
Кирилл
Молчанов