Наталья Рычагова
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 3 мая 1945 г. (66 лет)
- Дата смерти
- 14 мая 2011 г.
Биография
Наталья Рычагова – советская актриса кино, артистка озвучания. Родилась в 1945 году в семье художника-пейзажиста. В кино дебютировала в 10 лет, картина «Васек Трубачев и его товарищи» сделала ее одной из самых знаменитых девочек Союза. Детские работы в кино хорошо подготовили Наталью к поступлению во ВГИК. В группе часто сменялись руководители, благодаря чему вся группа получила разностороннее образование. В театре Наталья никогда себя не пробовала, а фильмы Рычаговой в 1970-х годах не сходили с киноэкранов: «Офицеры», «Переступи порог», «Это мы не проходили», «Баламут» стали классикой кинематографа, его высоким нравственным образцом. Незаменимы роли Рычаговой в качестве артистки озвучания – в 1990-е годы актриса по семейным обстоятельствам перестала сниматься, но нашла себя в искусстве дубляжа. Прекрасным звонким голосом говорят десятки героинь, озвученных ею в знаменитых иностранных фильмах и сериалах. Актриса была замужем за актером Алексеем Инжеватовым. Их дочь Маша умерла от онкологии совсем молодой, едва родив мальчика, и Наталья с Алексеем воспитывали внука сами. В 2011 году Наталья овдовела и менее чем через год тоже умерла от инсульта.
Фильмография
Актриса
- 7.8
Шутки в сторону1984, 64 минБесплатно
- 7.9
В одно прекрасное детство1979, 68 минБесплатно
- 8.3
Буденовка1979, 67 минБесплатно
- 9.1
Садись рядом, Мишка!1977, 72 минБесплатно
- 8.9
Колыбельная для мужчин1977, 67 минБесплатно
- 9.1
Это мы не проходили1975, 93 минБесплатно
- 9.8
Офицеры1971, 95 минБесплатно
- 8.9
Тренер1969, 79 минБесплатно
- 9.3
Васек Трубачев и его товарищи1955, 76 минБесплатно