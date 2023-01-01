Биография

Наталья Рычагова – советская актриса кино, артистка озвучания. Родилась в 1945 году в семье художника-пейзажиста. В кино дебютировала в 10 лет, картина «Васек Трубачев и его товарищи» сделала ее одной из самых знаменитых девочек Союза. Детские работы в кино хорошо подготовили Наталью к поступлению во ВГИК. В группе часто сменялись руководители, благодаря чему вся группа получила разностороннее образование. В театре Наталья никогда себя не пробовала, а фильмы Рычаговой в 1970-х годах не сходили с киноэкранов: «Офицеры», «Переступи порог», «Это мы не проходили», «Баламут» стали классикой кинематографа, его высоким нравственным образцом. Незаменимы роли Рычаговой в качестве артистки озвучания – в 1990-е годы актриса по семейным обстоятельствам перестала сниматься, но нашла себя в искусстве дубляжа. Прекрасным звонким голосом говорят десятки героинь, озвученных ею в знаменитых иностранных фильмах и сериалах. Актриса была замужем за актером Алексеем Инжеватовым. Их дочь Маша умерла от онкологии совсем молодой, едва родив мальчика, и Наталья с Алексеем воспитывали внука сами. В 2011 году Наталья овдовела и менее чем через год тоже умерла от инсульта.