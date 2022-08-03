Васек Трубачев и его товарищи (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно
9.31955, Васек Трубачев и его товарищи
Приключения, Семейный76 мин0+
О фильме
Васю Трубачeва, Колю Одинцова и Сашу Булгакова связывает крепкая дружба. Они – истинные пионеры и во всeм отстаивают принципы справедливости. Однажды друзья решают побороться за дисциплину, которую систематически нарушает один из их одноклассников. Но случается так, что ребята ссорятся. Тогда настоящий виновник решает провернуть небольшую аферу, чтобы помирить Васю, Колю и Сашу.
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ИФРежиссёр
Илья
Фрэз
- ОВАктёр
Олег
Вишнев
- АЧАктёр
Александр
Чудаков
- ВСАктёр
Владимир
Семенович
- ВДАктёр
Вячеслав
Девкин
- ГААктёр
Георгий
Александров
- НРАктриса
Наталья
Рычагова
- ВСАктёр
Валерий
Сафарбеков
- ЮБАктёр
Юрий
Башкиров
- БКАктёр
Борис
Канарейкин
- ЮБАктёр
Юрий
Боголюбов
- ВОСценарист
Валентина
Осеева
- БССценарист
Борис
Старшев
- ЕАХудожница
Екатерина
Александрова
- БПМонтажёр
Берта
Погребинская
- МЗКомпозитор
Михаил
Зив