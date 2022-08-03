Васек Трубачев и его товарищи
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Васек Трубачев и его товарищи

Васек Трубачев и его товарищи (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно

9.31955, Васек Трубачев и его товарищи
Приключения, Семейный76 мин0+

О фильме

Васю Трубачeва, Колю Одинцова и Сашу Булгакова связывает крепкая дружба. Они – истинные пионеры и во всeм отстаивают принципы справедливости. Однажды друзья решают побороться за дисциплину, которую систематически нарушает один из их одноклассников. Но случается так, что ребята ссорятся. Тогда настоящий виновник решает провернуть небольшую аферу, чтобы помирить Васю, Колю и Сашу.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Васек Трубачев и его товарищи»