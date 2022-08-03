Васю Трубачeва, Колю Одинцова и Сашу Булгакова связывает крепкая дружба. Они – истинные пионеры и во всeм отстаивают принципы справедливости. Однажды друзья решают побороться за дисциплину, которую систематически нарушает один из их одноклассников. Но случается так, что ребята ссорятся. Тогда настоящий виновник решает провернуть небольшую аферу, чтобы помирить Васю, Колю и Сашу.

