Михаил Зив
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 25 мая 1921 г. (73 года)
- Дата смерти
- 30 мая 1994 г.
Фильмография
Композитор
- 9.3
Тревожное воскресенье1983, 81 мин
- 9.6
Корпус генерала Шубникова1980, 84 мин
Тактика бега на длинную дистанцию1978, 65 мин
- 9.7
Мешок яблок1974, 19 минБесплатно
Скрипка пионера1971, 7 минБесплатно
Отважный Робин Гуд1970, 16 минБесплатно
- 9.5
Крокодил Гена1969, 19 минБесплатно
- 9.0
Преступление и наказание1969
- 8.0
Комедиант1968, 15 минБесплатно
- 9.5
Чуня1968, 9 минБесплатно
- 8.8
Приключения барона Мюнхаузена1967, 15 минБесплатно
- 9.1
Лягушонок ищет папу1965, 9 минБесплатно
- 8.7
Синяя тетрадь1964, 87 минБесплатно
- 8.8
Мистер твистер1963, 15 минБесплатно
- 9.2
Как котенку построили дом1963, 10 минБесплатно
- 9.7
Баллада о солдате1959, 84 мин
Случай на шахте восемь1957, 87 мин
- 9.4
Отряд Трубачева сражается1957, 89 минБесплатно
- 9.3
Васек Трубачев и его товарищи1955, 76 минБесплатно
- 9.2
Первоклассница1948, 67 минБесплатно