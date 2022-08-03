Первоклассница (фильм, 1948) смотреть онлайн бесплатно

Маруся – сложный ребенок. Она бывает капризной и упрямой. В первый класс она пришла записываться сама, не дождавшись, пока мама найдет на это время. Ей сложно привыкнуть к школьным порядкам, она то и дело ввязывается в конфликты и даже спорит с директором. Но добрая учительница Анна Ивановна знает, как найти к Марусе подход.

