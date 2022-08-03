Первоклассница (фильм, 1948) смотреть онлайн бесплатно
9.21948, Первоклассница
Кино для детей67 мин0+
О фильме
Маруся – сложный ребенок. Она бывает капризной и упрямой. В первый класс она пришла записываться сама, не дождавшись, пока мама найдет на это время. Ей сложно привыкнуть к школьным порядкам, она то и дело ввязывается в конфликты и даже спорит с директором. Но добрая учительница Анна Ивановна знает, как найти к Марусе подход.
СтранаСССР
ЖанрКино для детей
КачествоSD
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ИФРежиссёр
Илья
Фрэз
- НЗАктриса
Наталья
Защипина
- ТМАктриса
Тамара
Макарова
- ТБАктриса
Татьяна
Барышева
- КГАктриса
Кира
Головко
- ИЕАктёр
Игорь
Ерошкин
- АЕАктриса
Алена
Егорова
- МЖАктриса
Мария
Жвирблис
- МКАктриса
Мила
Костыкова
- ЕТАктриса
Елена
Таранова
- ТВАктриса
Тамара
Вихман
- ЕШСценарист
Евгений
Шварц
- ИБПродюсер
И.
Блюмберг
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- БПМонтажёр
Берта
Погребинская
- ГЕОператор
Гавриил
Егиазаров
- ДККомпозитор
Дмитрий
Кабалевский
- МЗКомпозитор
Михаил
Зив