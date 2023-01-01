Синяя тетрадь (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Лето 1917 года. По совету партийных товарищей В.И. Ленин переселяется из Петрограда туда, где его вряд ли будут искать. На ближайшие недели шалаш в Разливе станет скромным пристанищем для вождя мирового пролетариата и его соратника Григория Зиновьева. Здесь Ильич напишет свою знаменитую «Синюю тетрадь», утвердившись в необходимости вооруженного восстания. По окончании лета он уедет в Финляндию, чтобы готовить революцию, но сейчас впереди у Владимира Ильича нелегкий этап кардинальных решений, которые изменят судьбу России.



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