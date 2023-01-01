Синяя тетрадь (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно
8.61964, Синяя тетрадь
Драмы87 мин12+
Сюжет
Лето 1917 года. По совету партийных товарищей В.И. Ленин переселяется из Петрограда туда, где его вряд ли будут искать. На ближайшие недели шалаш в Разливе станет скромным пристанищем для вождя мирового пролетариата и его соратника Григория Зиновьева. Здесь Ильич напишет свою знаменитую «Синюю тетрадь», утвердившись в необходимости вооруженного восстания. По окончании лета он уедет в Финляндию, чтобы готовить революцию, но сейчас впереди у Владимира Ильича нелегкий этап кардинальных решений, которые изменят судьбу России.
Синяя тетрадь смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЛКРежиссёр
Лев
Кулиджанов
- МКАктёр
Михаил
Кузнецов
- МНАктёр
Марк
Никельберг
- НЛАктёр
Николай
Лебедев
- Актёр
Василий
Ливанов
- БТАктёр
Борис
Токарев
- ЭМАктёр
Эдишер
Магалашвили
- НГАктёр
Николай
Граббе
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- ИОАктёр
Игорь
Озеров
- АААктёр
Анатолий
Антосевич
- ЛКСценарист
Лев
Кулиджанов
- ЭКСценарист
Эммануил
Казакевич
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ИШОператор
Игорь
Шатров
- МЗКомпозитор
Михаил
Зив