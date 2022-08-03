Отряд Трубачева сражается (фильм, 1957) смотреть онлайн
9.41957, Отряд Трубачева сражается
Приключения, Военный89 мин6+
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О фильме
1941 год. Васeк Трубачев вместе со своим пионерским отрядом едет на каникулы в украинскую деревню. Война застигает ребят прямо в походе. Тем, кто не успевает на последний поезд, приходится остаться на оккупированной территории и по возможности помогать партизанам.
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Приключения
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ИФРежиссёр
Илья
Фрэз
- ОВАктёр
Олег
Вишнев
- ВСАктёр
Владимир
Семенович
- АЧАктёр
Александр
Чудаков
- ВДАктёр
Вячеслав
Девкин
- ГААктёр
Георгий
Александров
- ЮБАктёр
Юрий
Боголюбов
- СБАктёр
Сергей
Блинников
- ПДАктёр
Петр
Дупак
- ЛХАктёр
Леонид
Харитонов
- АКАктёр
Анатолий
Кубацкий
- ИФСценарист
Илья
Фрэз
- ВОСценарист
Валентина
Осеева
- БКПродюсер
Борис
Краковский
- БПМонтажёр
Берта
Погребинская
- КАОператор
Константин
Арутюнов
- АЛКомпозитор
Александр
Лебедев
- МЗКомпозитор
Михаил
Зив