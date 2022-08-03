Отряд Трубачева сражается
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Отряд Трубачева сражается

Отряд Трубачева сражается (фильм, 1957) смотреть онлайн

9.41957, Отряд Трубачева сражается
Приключения, Военный89 мин6+

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О фильме

1941 год. Васeк Трубачев вместе со своим пионерским отрядом едет на каникулы в украинскую деревню. Война застигает ребят прямо в походе. Тем, кто не успевает на последний поезд, приходится остаться на оккупированной территории и по возможности помогать партизанам.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Приключения
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отряд Трубачева сражается»