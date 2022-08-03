Отряд Трубачева сражается (фильм, 1957) смотреть онлайн

1941 год. Васeк Трубачев вместе со своим пионерским отрядом едет на каникулы в украинскую деревню. Война застигает ребят прямо в походе. Тем, кто не успевает на последний поезд, приходится остаться на оккупированной территории и по возможности помогать партизанам.

