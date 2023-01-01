Тренер (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Тренер» 1969 года — советский фильм про тренера акробатики Иннокентия Сосновского, который приезжает в сибирскую глубинку, чтобы преподавать мальчишкам гимнастику. У него нет цели сделать из ребят лучших спортсменов, только — хороших людей.



Иннокентий знает, что не всем из его учеников суждено стать звездами советского спорта, но очень хочет, чтобы они выросли здоровыми и уверенными людьми, поэтому дарит воспитанникам веру в себя и отправляет на важные соревнования. Получится ли у ребят одержать победу, если их любимый тренер так верит в них?



Смотреть фильм «Тренер» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!



Тренер смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.