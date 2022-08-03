Все наоборот (фильм, 1981) смотреть онлайн

У старшеклассника Андрея своеобразные взгляды на жизнь. Он считает, что, когда речь заходит о любви, нужно полностью полагаться на интуицию – и не ошибешься. Андрей следует своим принципам, познакомившись с Наташей – умной и симпатичной девушкой, запросто поддающейся на авантюры парня. Спустя некоторое время они решают, что их чувства и есть та самая любовь, поэтому собираются пожениться и найти отдельное жилье. Родителям остается только наблюдать, чем закончится эта авантюра.

