Все наоборот (фильм, 1981) смотреть онлайн
8.91981, Все наоборот
Мелодрама, Комедия65 мин18+
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О фильме
У старшеклассника Андрея своеобразные взгляды на жизнь. Он считает, что, когда речь заходит о любви, нужно полностью полагаться на интуицию – и не ошибешься. Андрей следует своим принципам, познакомившись с Наташей – умной и симпатичной девушкой, запросто поддающейся на авантюры парня. Спустя некоторое время они решают, что их чувства и есть та самая любовь, поэтому собираются пожениться и найти отдельное жилье. Родителям остается только наблюдать, чем закончится эта авантюра.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ВФРежиссёр
Виталий
Фетисов
- ВГРежиссёр
Владимир
Грамматиков
- Актриса
Ольга
Машная
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актёр
Олег
Табаков
- Актриса
Светлана
Немоляева
- Актёр
Александр
Пашутин
- ЛЗАктриса
Лилия
Захарова
- АХАктриса
Альфия
Хабибулина
- ИШАктёр
Игорь
Штернберг
- ВГАктёр
Владимир
Грамматиков
- Актёр
Авангард
Леонтьев
- ПЛСценарист
Павел
Лунгин
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Рычагова
- АГОператор
Александр
Гарибян
- ММКомпозитор
Марк
Минков