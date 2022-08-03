Все наоборот
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Все наоборот (фильм, 1981) смотреть онлайн

8.91981, Все наоборот
Мелодрама, Комедия65 мин18+

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О фильме

У старшеклассника Андрея своеобразные взгляды на жизнь. Он считает, что, когда речь заходит о любви, нужно полностью полагаться на интуицию – и не ошибешься. Андрей следует своим принципам, познакомившись с Наташей – умной и симпатичной девушкой, запросто поддающейся на авантюры парня. Спустя некоторое время они решают, что их чувства и есть та самая любовь, поэтому собираются пожениться и найти отдельное жилье. Родителям остается только наблюдать, чем закончится эта авантюра.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Все наоборот»