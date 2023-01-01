Биография

Авангард Леонтьев – актер, режиссер, преподаватель. Заслуженный, народный артист России. Премирован, отмечен наградами и поощрениями. Год рождения – 1947. Актером почувствовал себя в 6 лет. Занимаясь во Дворце пионеров, вел занятия театральной студии в старших классах. Обучение на курсе П. Массальского окончил в 1968-м. Работал в нескольких театрах столицы, снимался в кино. Эпизодические роли Авангарда Леонтьева запоминались. Вскоре актер начал получать содержательные, заметные и даже главные роли... Преподавать актерское мастерство начал в 1976 году. Многие звезды сегодняшней сцены учились у профессора Леонтьева. В 80-х – 90-х годах поставил несколько спектаклей, в том числе в Риме. Умение органично соединять режиссерское видение и авторский замысел сделали актера знаменитым. По словам критиков, Авангард Леонтьев в фильме «Нумер в гостинице города NN» совершил сценический подвиг. Созданный актером образ Чичикова принес ему Государственную премию. Среди кинематографических удач артиста – Счастливцев в фильме «Лес», Вернер в ленте «Печорин. Герой нашего времени», Юрий Левитан в картине «Время первых», Павел Первый в «Адъютантах любви».