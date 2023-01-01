Сказка о царе Салтане
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Сказка о царе Салтане

Сказка о царе Салтане (фильм, 1984) смотреть онлайн

1984, Сказка о царе Салтане
Мультфильм, Советские мультфильмы53 мин0+

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О фильме

Литературная классика оживает. «Сказка о царе Салтане» — мультфильм, снятый в 1984 году по бессмертному произведению Александра Пушкина.

Добрая и скромная девушка становится женой царя Салтана и вскоре рожает ему сына Гвидон. Но семейному счастью мешают зависть, ложь и предательство — сестры царицы и сватья баба Бабариха обманывают государя. По их навету молодую мать с младенцем закрывают в пустой бочке и бросают в море. К счастью, царевна и Гвидон остаются живы и вполне неплохо обустраиваются на необитаемом доселе острове. Но юный царевич ничего не забыл и никого не простил.

Атмосфера волшебства, торжество добра и великолепная анимация — вас покорит мультфильм «Сказка о царе Салтане». Смотреть его будет интересно как тем, кто уже читал стихотворение Пушкина, так и тем, кто впервые знакомится с ним.

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Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сказка о царе Салтане»