Сказка о царе Салтане (фильм, 1984) смотреть онлайн
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О фильме
Литературная классика оживает. «Сказка о царе Салтане» — мультфильм, снятый в 1984 году по бессмертному произведению Александра Пушкина.
Добрая и скромная девушка становится женой царя Салтана и вскоре рожает ему сына Гвидон. Но семейному счастью мешают зависть, ложь и предательство — сестры царицы и сватья баба Бабариха обманывают государя. По их навету молодую мать с младенцем закрывают в пустой бочке и бросают в море. К счастью, царевна и Гвидон остаются живы и вполне неплохо обустраиваются на необитаемом доселе острове. Но юный царевич ничего не забыл и никого не простил.
Атмосфера волшебства, торжество добра и великолепная анимация — вас покорит мультфильм «Сказка о царе Салтане». Смотреть его будет интересно как тем, кто уже читал стихотворение Пушкина, так и тем, кто впервые знакомится с ним.
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СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время53 мин / 00:53
Рейтинг
- ИИРежиссёр
Иван
Иванов-Вано
- ЛМРежиссёр
Лев
Мильчин
- АЗАктриса
Анастасия
Зуева
- МЗАктёр
Михаил
Зимин
- АЗАктёр
Алексей
Золотницкий
- РФАктёр
Роман
Филиппов
- НГАктёр
Николай
Граббе
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- БНАктёр
Борис
Новиков
- Актриса
Людмила
Иванова
- Актёр
Авангард
Леонтьев
- НБАктриса
Наталья
Боронина
- ИИСценарист
Иван
Иванов-Вано
- ЛМСценарист
Лев
Мильчин
- АПСценарист
Александр
Пушкин
- ЛМПродюсер
Лилиана
Монахова
- НСМонтажёр
Наталия
Степанцева
- МДОператор
Михаил
Друян
- ММКомпозитор
Михаил
Меерович