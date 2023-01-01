Самара-городок (сериал, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Варвара Архипец, когда-то приехавшая в Москву, чтобы найти здесь лучшую жизнь, едет в провинциальный городок, где родилась и где прошли ее детство и юность. За эти годы ей удалось сделать карьеру, и теперь она собирается выйти замуж за перспективного жениха. Но прошлое может разрушить ее благополучие: у нее есть досадная тайна – законный муж, брошенный в ненавистном захолустье. Но оказавшись в родном городе, Варя поняла, что все ее победы не стоят ее потерь…



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