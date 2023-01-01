Самара-городок (сериал, 2004) смотреть онлайн
8.12004, Самара-городок 1 сезон
Комедии, Мини-сериалы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Варвара Архипец, когда-то приехавшая в Москву, чтобы найти здесь лучшую жизнь, едет в провинциальный городок, где родилась и где прошли ее детство и юность. За эти годы ей удалось сделать карьеру, и теперь она собирается выйти замуж за перспективного жениха. Но прошлое может разрушить ее благополучие: у нее есть досадная тайна – законный муж, брошенный в ненавистном захолустье. Но оказавшись в родном городе, Варя поняла, что все ее победы не стоят ее потерь…
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКомедии, Мини-сериалы
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ПСРежиссёр
Павел
Снисаренко
- ЕВАктриса
Екатерина
Вуличенко
- Актриса
Вера
Алентова
- НААктриса
Наталия
Антонова
- Актёр
Дмитрий
Харатьян
- Актёр
Авангард
Леонтьев
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- НПАктриса
Наталья
Позднякова
- Актриса
Любовь
Руденко
- ГСАктриса
Галина
Стаханова
- ТРАктриса
Татьяна
Рудина
- ДКСценарист
Дмитрий
Константинов
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- СВХудожник
Сергей
Воробьев
- ВБОператор
Вадим
Бузуев