Биография

Любовь Руденко – признанная критиками и любимая зрителями актриса. В 2012 году она стала заслуженной артисткой РФ. Родилась в Москве в 1959 году в творческой актерской семье. Будущая артистка с детства проявляла творческую жилку. Она с легкостью поступила в ГИТИС и окончила его с отличием. В 1981 году пришла работать в Театр им. Маяковского, где играет и сегодня. В кино первый раз Руденко снялась в 8 лет, затем был большой перерыв перед серьезной актерской карьерой. Артистка в разводе, у нее есть взрослый сын и внучка. Сын и невестка тоже актеры и даже снимались вместе с ней в фильме «Вчера закончилась война». Творческую карьеру актрисы можно назвать вполне успешной. На счету Руденко множество хороших ролей в кино и театре. Среди театральных работ стоит выделить спектакли с участием Любови Руденко: «Жизнь Клима Самгина», «Завтра была война», «Женитьба». Также актриса часто снимается в кино и сериалах. Среди интересных и признанных фильмов Руденко: «Василий Буслаев», «Казус Кукоцкого», «Тайный знак», «Дурак» и многие другие. Сейчас продолжает активно работать и гастролировать. В 2018 году она в качестве модели приняла участие в модном показе от дизайнера Натальи Гайдаржи.