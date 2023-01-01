Роковая ошибка
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Роковая ошибка

Роковая ошибка (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

7.01989, Роковая ошибка
Драмы, Криминал97 мин0+

Сюжет

Клавдия взяла девочку из детдома и назвала Надеждой. Но ребенок не изменил ожесточившуюся против всего мира женщину. Агрессия приемной матери повторилась в Надежде. Приехав за дочерью, родная мать не понимает, что делать и как себя вести. А у Надежды свои проблемы: встретив афганца, она полюбила его, но как жить с этим чувством пока не знает...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Криминал, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb