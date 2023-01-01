Роковая ошибка (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Клавдия взяла девочку из детдома и назвала Надеждой. Но ребенок не изменил ожесточившуюся против всего мира женщину. Агрессия приемной матери повторилась в Надежде. Приехав за дочерью, родная мать не понимает, что делать и как себя вести. А у Надежды свои проблемы: встретив афганца, она полюби�ла его, но как жить с этим чувством пока не знает...



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