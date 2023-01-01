Роковая ошибка (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно
7.01989, Роковая ошибка
Драмы, Криминал97 мин0+
Сюжет
Клавдия взяла девочку из детдома и назвала Надеждой. Но ребенок не изменил ожесточившуюся против всего мира женщину. Агрессия приемной матери повторилась в Надежде. Приехав за дочерью, родная мать не понимает, что делать и как себя вести. А у Надежды свои проблемы: встретив афганца, она полюби�ла его, но как жить с этим чувством пока не знает...
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb