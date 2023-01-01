Биография

Борис Шевченко – актер театра и кино, мастер восточных единоборств, родился 1 января 1965 года в городе Ташкенте. Работал более чем в 80-ти проектах, большая часть которых – криминальные детективы и драмы. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Н. Островского и с 1984 года играл в труппе театра им. М. Горького в Ташкенте. Благодаря брутальной внешности и любви к восточным единоборствам в 90-е годы прошлого столетия актер какое-то время жил в Китае и Таиланде. Там Борис Шевченко принимал участие в съемке боевиков, демонстрируя не только актерский талант, но и навыки и умения мастера боевых искусств. Первый фильм Бориса Шевченко, в котором он дебютировал как актер, – «Роковая ошибка». Это криминальная драма Никиты Хубова, снятая в 1988 году, в этой картине Борис сыграл афганца Островского. Позднее были заметные роли руководителя секты в сериале «Глухарь», черного риэлтора в боевике «Меч», Каймана в криминальном фильме «Братаны – 3». Сегодня актер продолжает активно сниматься в кино, одна из свежих работ – сериал «Девять жизней» Давида Ткебучавы. В этом проекте роль Бориса Шевченко – бандит Толя Теплый. Всего в актерской копилке Бориса Юрьевича уже более 90 работ.