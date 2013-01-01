Букет (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

На каждый день рождения девушка неизменно получает букет от первого возлюбленного, но однажды этого не случается. Мелодрама с Анатолием Руденко и Ольгой Котельниковой «Букет» — фильм о близком далеком счастье от сценаристки «Тайн следствия».



После выпуска из школы Таня не �спешит думать о браке, ведь кажется, что впереди ее ждет счастье. Но поддавшись на уговоры матери, девушка соглашается принять предложение перспективного жениха. Однако спустя почти двадцать лет, жизнь Тани далека от той, что она себе представляла. Она осталась одна с ребенком, потеряла работу. В этот сложный период единственное, что остается неизменным, — это букеты ромашек от Сергея, ее старого знакомого, которые приходят на день рождения. Но однажды Таня не получает цветов и задумывается, не отыскать ли ей Сергея, чтобы попробовать построить новые отношения с тем, кому она была столь важна все это время.



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