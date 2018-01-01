Биография

Инна Коляда — белорусская актриса кино и театра. Родилась в Минске 28 апреля 1989 года. В детстве она училась музыкальной грамоте и занималась танцами, но всегда мечтала играть на сцене и в кино. Поступить в театральный вуз с первых попыток не смогла. Тогда Инна решила выучиться на хореографа. Но за годы учебы девушка не смогла оставить в прошлом грезы о кино. В итоге она бросила танцы и поступила на театральный факультет Белорусской академии искусств. Переехав через пару лет в Москву, актриса окончила еще и ГИТИС. Сейчас на счету Инны Коляды десятки картин российского, украинского и белорусского производства. Ее можно увидеть в таких проектах, как «Стиляги», «Мать и мачеха», «Поверь, всё будет хорошо...», «Любовь как несчастный случай», «Оттепель», «Городские шпионы», «Вангелия», «Она не могла иначе», «У вас будет ребёнок», «Сила Веры», «Красавец и чудовище», «Кружева», «Полицейский участок», «Все возрасты любви», «Храни тебя любовь моя», «Месть как лекарство», «Держись за облака», «Технарь», «Ни шагу назад», «Слабое звено», «В плену у прошлого» и «Несмотря ни на что».