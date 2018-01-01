Инна Коляда
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 28 апреля 1989 г. (36 лет)
Биография
Инна Коляда — белорусская актриса кино и театра. Родилась в Минске 28 апреля 1989 года. В детстве она училась музыкальной грамоте и занималась танцами, но всегда мечтала играть на сцене и в кино. Поступить в театральный вуз с первых попыток не смогла. Тогда Инна решила выучиться на хореографа. Но за годы учебы девушка не смогла оставить в прошлом грезы о кино. В итоге она бросила танцы и поступила на театральный факультет Белорусской академии искусств. Переехав через пару лет в Москву, актриса окончила еще и ГИТИС. Сейчас на счету Инны Коляды десятки картин российского, украинского и белорусского производства. Ее можно увидеть в таких проектах, как «Стиляги», «Мать и мачеха», «Поверь, всё будет хорошо...», «Любовь как несчастный случай», «Оттепель», «Городские шпионы», «Вангелия», «Она не могла иначе», «У вас будет ребёнок», «Сила Веры», «Красавец и чудовище», «Кружева», «Полицейский участок», «Все возрасты любви», «Храни тебя любовь моя», «Месть как лекарство», «Держись за облака», «Технарь», «Ни шагу назад», «Слабое звено», «В плену у прошлого» и «Несмотря ни на что».
Фильмография
Актриса
- 9.4
Не одна дома 22025, 103 мин
- 8.6
Держись за облака2018
- 9.1
Кто я2016
- 8.8
Одиночка2016, 103 минБесплатно
- 9.1
Я не смогу тебя забыть2014
- 9.0
Причал любви и надежды2013
- 9.0
Букет2013, 94 минБесплатно
- 8.8
Простая девчонка2013, 102 минБесплатно
- 9.0
С чистого листа2013, 98 минБесплатно
- 9.3
Сила веры2013
- 8.8
Укради меня2013
- 8.9
Куклы2012
- 8.9
Я его слепила2012, 98 минБесплатно