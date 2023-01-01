Куклы (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жизнь Риты давно сложилась и течет размеренно и спокойно. В ней есть все: муж Анатолий, дочь Ольга, работа и даже хобби - Рита делает кукол. Хотя ее куклы хороши, муж против такого хобби. Анатолий хочет, чтобы вся вселенная крутилась вокруг него. Рита должна себя отдавать ему без остатка. В ее куклах он видит конкуренцию. Вот себе любимому он позволяет все. Любое хобби. Даже любовницу. И если бы Рита не узнала об этом, никогда бы мир не увидел ее кукол. Но теперь, когда Анатолий изгнан, надо найти возможность жить. Раньше она жила ради мужа. Ради чего жить теперь? Остается только одно - ее куклы.



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