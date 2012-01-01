Куклы (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.82012, Куклы. Серия 2
Мелодрама12+
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О сериале
Жизнь Риты давно сложилась и течет размеренно и спокойно. В ней есть все: муж Анатолий, дочь Ольга, работа и даже хобби - Рита делает кукол. Хотя ее куклы хороши, муж против такого хобби. Анатолий хочет, чтобы вся вселенная крутилась вокруг него. Рита должна себя отдавать ему без остатка. В ее куклах он видит конкуренцию. Вот себе любимому он позволяет все. Любое хобби. Даже любовницу. И если бы Рита не узнала об этом, никогда бы мир не увидел ее кукол. Но теперь, когда Анатолий изгнан, надо найти возможность жить. Раньше она жила ради мужа. Ради чего жить теперь? Остается только одно - ее куклы.
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
8.2 IMDb
- АКРежиссёр
Алексей
Карелин
- Актриса
Мария
Аниканова
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- Актёр
Александр
Тютин
- ЛМАктриса
Лариса
Маршалова
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- АГАктёр
Анатолий
Голуб
- СЖАктёр
Сергей
Жбанков
- ИКАктриса
Инна
Коляда
- АПАктёр
Александр
Павлов
- ЕФСценарист
Евгений
Фролов
- ЕУСценарист
Екатерина
Уварова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ГКПродюсер
Галина
Каданцева
- ВСХудожник
Владлен
Семченков
- ЛМХудожница
Людмила
Мильчанина
- МШХудожник
Максим
Шатунов
- НСМонтажёр
Наталья
Сажина
- ВЗОператор
Виктор
Зубарев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко