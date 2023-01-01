Биография

Олег Алмазов – актер театра и кино, родился 16 октября 1972 года. На счету у актера более 150 ролей в кино и телесериалах. Алмазова можно увидеть не только в кадре, но и по другую сторону экрана, актер озвучивает голливудских актеров. В юности Олег Алмазов занимался в эстрадном коллективе «Радуга», но поступить в театральный после окончания школы не решился. Закончив два курса в ЛЭИС по профессии «инженер», бросил вуз и устроился администратором концертного отдела на ТВ. Вскоре поступил в ЛГИТМиК и в 1996 году получил диплом актера. За свою театральную карьеру сменил 10 театров: выступал на сцене «Театра на Литейном», «Балтийского дома», «Формального театра» и других. Сегодня актера можно увидеть в моноспектакле «Разговор в разговоре». Более 20 лет работает на радиостанции «Эльдорадио». Дебютный фильм Олега Алмазова – трагикомедия «Выход» (2000). В этом же году Алмазова пригласили на роль в телесериале «Тайны следствия», в котором он был задействован в течение нескольких сезонов. После знаковой для Олега Алмазова роли в «Обратной стороне Луны» (2012) кастинг-директора и режиссеры стали утверждать его без проб. В 2015 на экраны вышла картина с участием Алмазова «Сердце ангела» со звездным актерским составом. Телезрителям актер запомнился и по таким многосерийным картинам, как «Ищейка» и «Московская борзая».