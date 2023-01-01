Олег Алмазов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 16 октября 1972 г. (52 года)
Биография
Олег Алмазов – актер театра и кино, родился 16 октября 1972 года. На счету у актера более 150 ролей в кино и телесериалах. Алмазова можно увидеть не только в кадре, но и по другую сторону экрана, актер озвучивает голливудских актеров. В юности Олег Алмазов занимался в эстрадном коллективе «Радуга», но поступить в театральный после окончания школы не решился. Закончив два курса в ЛЭИС по профессии «инженер», бросил вуз и устроился администратором концертного отдела на ТВ. Вскоре поступил в ЛГИТМиК и в 1996 году получил диплом актера. За свою театральную карьеру сменил 10 театров: выступал на сцене «Театра на Литейном», «Балтийского дома», «Формального театра» и других. Сегодня актера можно увидеть в моноспектакле «Разговор в разговоре». Более 20 лет работает на радиостанции «Эльдорадио». Дебютный фильм Олега Алмазова – трагикомедия «Выход» (2000). В этом же году Алмазова пригласили на роль в телесериале «Тайны следствия», в котором он был задействован в течение нескольких сезонов. После знаковой для Олега Алмазова роли в «Обратной стороне Луны» (2012) кастинг-директора и режиссеры стали утверждать его без проб. В 2015 на экраны вышла картина с участием Алмазова «Сердце ангела» со звездным актерским составом. Телезрителям актер запомнился и по таким многосерийным картинам, как «Ищейка» и «Московская борзая».
Фильмография
Актёр
- 9.0
Чужое счастье2017Бесплатно
- 8.4
Бабье лето2015
- 8.4
Алла в поисках Аллы2015, 92 минБесплатно
- 9.0
Вместо нее2014Бесплатно
- 8.9
Врачиха2014Бесплатно
- 9.2
Счастливый шанс2014Бесплатно
- 8.9
Иллюзия счастья2013Бесплатно
- 8.8
Куклы2012Бесплатно
- 8.8
Каждый за себя2012Бесплатно
- 9.1
Оазис любви2012, 96 минБесплатно
- 9.0
Наследница2011Бесплатно