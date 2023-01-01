Куклы колдуна
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Куклы колдуна

Куклы колдуна (сериал, 2008) смотреть онлайн

8.42008, Куклы колдуна 1 сезон
Триллер, Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Приключения трех подруг, противостоявших обрушившимся на них несчастиям, которые они склонны приписывать проклятию, насланному на них колдуном. Алла, рекламный агент, Яна, журналист криминальной хроники и Маргарита, телохранитель - дружат со студенческой скамьи.

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Триллер

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Куклы колдуна»