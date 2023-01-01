Биография

Ольга Самошина – актриса театра и кино. Лауреат премии «Золотой софит». Заслуженная артистка России. Год рождения – 1960. Росла в семье известных ленинградских артистов. С детства знала, что станет актрисой. На съемочную площадку ленты «Труффальдино из Бергамо» попала школьницей, участвовала в массовке. Закончила театральный вуз, поступила в театр Комиссаржевской. Через пять лет, в 1991 году, перешла в театр «На Литейном». Играла в антрепризе и в кино. Главные роли Самошиной достаются редко, зато в эпизодах они играет глубоко и ярко. Актриса замужем, ее дочь Полина продолжила актерскую династию. Известность артистке принесли прежде всего театральные работы, но и кинороли не остались незаметными. Ее Дора-бульдозер в детективе 1985 года «Противостояние» вызвала у зрителя острое сопереживание персонажу. Понравилась публике и помощница учителя Томилина в «Жизни Клима Самгина». Дама, запертая в сарае в «Особенностях национальной рыбалки», – краткая комическая роль актрисы. Участие Самошиной в сериале «Черный ворон» принесло ей неожиданное удовольствие. «Люди, – говорит артистка, – до сих пор видят во мне добрую бессребреницу Клаву, героиню фильма».