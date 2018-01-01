Разборчивый жених (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

На экране нет ни рокеров, ни наркоманов, ни дискотек. Есть жгучее желание заведующего детским садом встретить настоящую любовь. Настолько жгучее, что найдя ее, он все еще продолжает искать, в результате чего получается не классический треугольник, а любовное трио.



Встретившись на вечеринке, Дима и Катя влюбились друг в друга с первого взгляда. Но у Кати есть жених, который увозит ее в далекую Италию. Сменив немыслимое количество поклонниц, Дмитрий понимает, что сердце его принадлежит Кате. Вместе с друзьями он отправляется в круиз на корабле по Средиземноморью с остановкой в Неаполе, где живет его возлюбленная.



