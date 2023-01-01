Юлия Меньшова

Биография

Юлия Владимировна Меньшова — артистка театра и киноактриса, родившаяся в Москве 28 июля 1969 года в семье Владимира Меньшова и Веры Алентовой, народных артистов РСФСР и РФ. После окончания средней школы в 1986 году обучалась актерскому мастерству в Школе-студии МХАТ, а уже в 1990 году получила диплом об окончании с отличием. В период с 1990 года по 1994 трудилась в Московском Художественном театре имени А.П. Чехова и участвовала в постановках «Яма», «Чеховские рассказы. Сказки Мельпомены» и «Плач в пригоршню». Сотрудничество с агентством «Арт-Партнер XXІ» дало такие плоды в области драматурги, как «Бестолочь» 2003 года, «День палтуса» и «Безымянная звезда». Меньшова снялась в фильмах «В той области небес», «Разборчивый жених», «Большая любовь», «Первый дома» и других. Среди ее работ в телесериалах известны такие, как «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Осторожно, Задов!», «Держи меня крепче», «Между нами, девочками». Также голос артистки звучит в мультсериале «Простоквашино». Актриса ведет телевизионные шоу, является театральным режиссером и телепродюсером. На ее счету десятки успешных драматургических постановок, кинофильмов и сериалов.